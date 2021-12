Stadt Haselünne will Wald am Sportplatz abholzen

Die Bäume, die am Sportplatz in Haselünne zwischen der neuen Leichtathletikanlage (links im Bild) und dem sogenannten Platz D (Trainingsplatz an den Tennisplätzen) liegt, sollen gefällt werden.

Hilde Wilmes

Haselünne. Etwa zwei Drittel der Bäume zwischen Haupt- und Nebenplatz auf dem Sportgelände an der Lingener Straße in Haselünne soll gefällt werden. Dagegen regt sich Widerstand in Teilen der Kommunalpolitik.

Worum geht es?Die Sportanlage in Haselünne besteht aus vier Plätzen. Der sogenannte D-Platz, auf dem überwiegend trainiert wird, liegt im südlichen Bereich des Sportzentrums, an ihn grenzen weiter südlich die Tennisplätze an.