Die Sieger stehen fest: Markus Quadt vom Lingener Restaurant "Sieben" (oben, Mitte) und Klaus Kulgemeyer in seiner "Pfeffermühle" in Löningen feiern mit ihren Teams.

Kabel 1/Screenshot Harry de Winter

Meppen . In der finalen Folge der Emsland-Woche von "Mein Lokal, dein Lokal" wurden die Sieger gekürt: Zwei Gastronomen landeten vorn. Zuvor zeigte Ludger Hatting vom Haselünner "Wacholderhain", was seine Hightech-Küche kann.

Am Ende jeder der fünf Folgen von "Mein Lokal, dein Lokal" konnten die Gastronomen jeweils bis zu zehn Punkte an den jeweiligen Konkurrenten vergeben. Im Finale am Freitag war es dann an Profikoch Mike Süsser, sein abschließendes Feedback u