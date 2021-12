Zigarettenautomat in Haselünne aufgebrochen

Die Täter erbeuteten mehrere Schachteln Zigaretten sowie Bargeld. (Symbolfoto)

Peter Kneffel/dpa/picture-alliance

Haselünne. In der Nacht zu Sonntag haben vermutlich drei unbekannte Täter am Kreuzweg in Haselünne einen Zigarettenautomaten aufgebrochen.

Laut Polizei erbeuteten die Täter Bargeld sowie mehrere Schachteln Zigaretten. Nach bisherigen Erkenntnissen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 2000 Euro. Die drei männlichen Täter sollen etwa 1,60 bis 1,75 Meter groß sein und eine