Käufer für Firma DUHA in Haselünne: Gutes Signal in schwieriger Zeit

Es ist ein gutes und beruhigendes Zeichen, dass auch für die Firma DUHA in Haselünne ein Käufer gefunden wurde.

Archivfoto: Ina Wemhöner

Haselünne. Dass nach der MEP in Meppen auch für die Firma DUHA in Haselünne ein Käufer gefunden wurde, macht Mut in einer schwierigen Zeit. Ein Kommentar.

MEP und jetzt DUHA. Dass für beide Unternehmen Investoren, trotz Corona-Krise mit all ihren wirtschaftlichen Folgen, gefunden wurden, ist ein heller Silberstreif am dunklen Pandemie-Himmel. Die Krise beutelt viele Zweige der Wirtschaft