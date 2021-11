Bis auf den Gehweg an der Lingener Straße zog sich am Dienstag die Warteschlange. In der Stadthalle in Haselünne fand eine Impfaktion statt.

Wilmes

Haselünne. Die Nachfrage nach Erst-, Zweit- und Booster-Impfung in der Stadt Haselünne ist groß, das zeigt eine Aktion am Dienstag. Der Landkreis Emsland will weitere mobile Impfteams aufbauen und damit die Zahl der Impftermine erhöhen.

Von 9.30 bis 16.30 Uhr sollte in der modernisierten Halle am Friedrich-Berentzen-Weg am Dienstag geimpft werden. Schon früh bildeten sich Warteschlangen bis auf den Gehweg an der Lingener Straße, wie Augenzeugen berichte