Bis auf den Gehweg an der Lingener Straße zog sich am Dienstag die Warteschlange. In der Stadthalle in Haselünne fand eine Impfaktion statt.

Wilmes

Haselünne. Die Nachfrage nach Erst-, Zweit- und Booster-Impfung in der Stadt Haselünne ist riesig. Das beweist ein Corona-Impfangebot am Dienstag. Der Landkreis Emsland will weitere mobile Impfteams aufbauen und damit die Zahl der Impftermine erhöhen.

Von 9.30 bis 16.30 Uhr sollte in der modernisierten Halle am Friedrich-Berentzen-Weg am Dienstag geimpft werden. Schon früh bildeten sich Warteschlangen bis auf den Gehweg an der Lingener Straße, wie Augenzeugen berichte