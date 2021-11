Testpflicht für Patienten und Besucher im Krankenhaus Haselünne.

Carola Alge

Haselünne . Im Emsland schießen die Corona-Fallzahlen in die Höhe, und der Hospitalisierungswert (7,4 am Montag) liegt seit fünf Werktagen in Folge über 6. Die Kliniken in Haselünne und Meppen verschärfen nun die Regeln für Besucher.

Die Corona-Lage hat sich innerhalb der vergangenen Wochen auch im Emsland verschärft. Die Entwicklung hat nun weitere Folgen. Nachdem die Warnstufe 1 (2G und 3G-Regeln für drinnen und draußen) bereits ausgerufen wurde, steuert das Emsl