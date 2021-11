Unbekannte brechen in Friseursalon in Haselünne ein

Noch sucht die Polizei den oder die Täter: In der Nacht zum Dienst sind bislang unbekannte Täter in Haselünne in einen Friseursalon eingebrochen.

Julian Stratenschulte/dpa

Haselünne. In der Nacht zu Dienstag sind bislang unbekannte Täter in einen Friseursalon an der Neustadtstraße in Haselünne eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei entwendeten sie dabei unter anderem eine Haarschneidemaschine, einen Monitor sowie eine Kasse. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haselünne un