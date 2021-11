Der Nikolaus wird auch in diesem Jahr den Weihnachtsmarkt in Haselünne besuchen, wird sich aber an allen vier Tagen vorher auf Corona testen lassen. (Archivfoto)

Carola Alge

Haselünne. Der Weihnachtsmarkt in Haselünne findet wie geplant von Donnerstag bis Sonntag (25. bis 28. November 2021) statt. Allerdings wird das Programm abgespeckt.

Die geplante After-Work-Party am Donnerstag wird es ebenso nicht geben wie das Café, das die Katholische Frauengemeinschaft Deutschland (KFD) am Samstag und Sonntag ab 14 Uhr im Berentzen-Hof (also drinnen) durchführen wollte, so