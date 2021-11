In Haselünne kam es zu einem Einbruch in ein Blumengeschäft.

Symbolbild: Andreas Gebert/dpa

Haselünne. In der Nacht zum Samstag sind bislang unbekannte Täter in ein Blumengeschäft an der Meppener Straße in Haselünne eingebrochen.

Sie entwendeten nach Angaben der Polizei unter anderem mehrere Spendendosen sowie eine Geldbörse. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 0596