Julian Stratenschulte/dpa

Haselünne . Die Feuerwehr Haselünne ist am Samstagnachmittag zu einem Gebäudebrand ausgerückt. Grund dafür war eine defekte Spülmaschine.

Die Feuerwehr und Polizei ist am Samstag zu dem Einsatz an der Vinzenzstraße in Haselünne alarmiert worden. Aufgrund eines technischen Defektes kam es in dem Einfamilienhaus zu dem Brand an einer Spülmaschine.Verletzt wurde laut Polizei nie