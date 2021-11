Zwei Verletzte bei Kollision von zwei Pkw auf B402 in Haselünne

Auf der B402 bei Haselünne kam es zu einem schweren Unfall.

Patrick Seeger/dpa

Haselünne . Am Sonntagmorgen kam es auf der B402 in Haselünne zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Eine 26-Jährige war gegen 6.30 Uhr in ihrem VW in Richtung Haselünne unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet sie mit ihrem Auto in Höhe des Ortsteiles Lahre auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Nissan eines