Vom Hobby zur Geschäftsidee: Die 39-jährige Haselünner Natalia Wessels gründete das erfolgreiches Start-Up-Unternehmen „Fräulein Kränzchen“.

Wessels

Haselünne . Ausgefallende Blumenkränze gestalten - was als Hobby begann, wurde zu einem großen Online-Geschäft. Die 39-jährige Haselünner Natalia Wessels gründete das erfolgreiches Start-Up-Unternehmen „Fräulein Kränzchen“.

In diesem Text erfährst Du:Woher Natalia Wessels ihre Idee für ihr Start-Up kam.Warum ihre Kränze so gut bei ihren Followern ankommen.Was die Gründerin in der Zukunft plant.Den Entschluss dazu sich selbstständig zu machen entstand bei