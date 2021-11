Senioren am Steuer: Fahrtauglichkeit muss überprüft werden

Ab einem gewissen Alter wären Tauglichkeitsprüfungen für das Führen eines Autos sinnvoll. Aber die gibt es in Deutschland nicht.

picture alliance / dpa

Haselünne. In Deutschland gilt nach Bestehen der Prüfung der Führerschein ein Leben lang. Ab einem gewissen Alter wären Tauglichkeitsprüfungen aber sinnvoll. Ein Kommentar.

Andere EU-Länder wie die Niederlande oder Luxemburg machen es vor: Ab einem gewissen Alter müssen alle Autofahrer nachweisen, dass sie weiterhin fit genug sind, um am Straßenverkehr teilzunehmen. In Deutschland, einem Land in dem man auf Au