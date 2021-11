Ein Einbruch in einen Haselünner Drogeriemarkt ist gescheitert.

Julian Stratenschulte

Haselünne. In der Zeit von Mittwochmorgen bis Samstagmorgen haben Unbekannte versucht, in der Straße Am Wasserturm in Haselünne in eine Rossmann-Filiale einzusteigen.

Bislang unbekannte Täter versuchten erfolglos gewaltsam die Schiebetür zum Gebäudeinneren zu öffnen. Zudem beschädigten sie eine Transponder-Zutrittskontrolle und eine dazugehörige Klingel. Insgesamt entstand ein Schaden in einer Höhe