Einbrecher dringen in Wohnung in Haselünne ein: 2000 Euro Schaden

Die Einbrecher nutzten die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner (Symbolbild).

Frank Rumpenhorst/dpa

Haselünne. Bargeld haben Einbrecher in eine Wohnung in Haselünne erbeutet. Die Täter entkamen unerkannt, die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten am Samstag mitteilten, ereignete sich der Vorfall zwischen Freitag vor einer Woche (22. Oktober) und vergangenem Freitag (29. Oktober) in einer Wohnung über einem Geschäftsgebäude an der Hammer Straße. Die Bewohner waren im