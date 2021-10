Adelheid Witschen ist die neue Hausärztin in Haselünne

Die gebürtige Haselünnerin Adelheid Witschen hat ihre neue Praxis im Wohnpark Gutshof Haselünne eröffnet.

Ina Wemhöner

Haselünne . Die gebürtige Haselünnerin Adelheid Witschen hat vor gut zwei Wochen ihre neue Praxis im Wohnpark Gutshof Haselünne eröffnet. Uns hat sie erzählt, was sie an der Allgemeinmedizin und ihren Patienten so schätzt.

Neue Patienten, neue Praxis, neue Herausforderungen: Für die 53-jährige Adelheid Witschen ist es gerade eine spannende Zeit. Die vierfache Mutter war zuvor fünf Jahre lang als Ärztin im MVZ in Geeste-Dalum tätig und bringt auch au