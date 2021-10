Die Stadt Haselünne ist bei Rentnern sehr gefragt. Laut einer Studie gibt es hier den höchsten Anteil an Emsländern, die über 65 Jahre alt sind.

Ina Wemhöner

Haselünne . Das Rentnerehepaar Horst und Monika Baldauf lebt gerne in Haselünne. So geht es laut einer Studie vielen älteren Menschen. In Haselünne gibt es den höchsten Anteil an Emsländern, die über 65 Jahre alt sind. Wir haben nach Gründen gesucht.

Worum geht es?: Laut aktuellem Bildungsbericht ist die Quote der Einwohner, die 65 Jahre und älter sind, in der Stadt Haselünne mit 23 Prozent im emslandweiten Vergleich am höchsten. Auch die Kommunen Meppen (21 Prozent), Herzlake (21