Auf der L54 in Haselünne mit 210 km/h unterwegs

"Spitzenreiter" bei den Geschwindigkeitskontrollen an der L54 in Haselünne war am Dienstag ein Autofahrer der mit 210 statt der erlaubten 100 km/h unterwegs war.

Fabian Sommer/dpa

Haselünne. Bei Geschwindigkeitsmessungen auf der L54 in Haselünne erwartet den "Spitzenreiter" nun ein Bußgeld von mindestens 1200 Euro sowie ein Fahrverbot: Statt mit erlaubten 100 km/h war er mit Tempo 210 unterwegs.

Am Dienstagnachmittag, 12. Oktober, war die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim für Geschwindigkeitskontrollen an der L 54 in Haselünne im Einsatz. Insgesamt stellten die Beamten dabei zwölf Autofah