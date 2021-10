Aus der Geschäftswelt: „Keepsmiling-Fotografie“ neu in Haselünne

Stephanie Dall (Bildmitte) mit Tochter Emma (links) und Praktikantin Leonie Glasker vor dem Geschäft in der Haselünner Kirchstraße.

Martin Reinholz

Haselünne. Stephanie Dall hat in der Kirchstraße 15 in Haselünne das Studio „Keepsmiling-Fotografie“ eröffnet. Es befindet sich in den Räumlichkeiten des ehemaligen Fotostudios Rothe.

Stephanie Dall entdeckte vor etwa drei Jahren ihre Faszination für die Fotografie und wurde für Hochzeiten und andere diverse Fotoshootings gebucht. Mit der Übernahme des ehemaligen Fotostudios Rothe im Juli 2021 hat sich die 34Jä