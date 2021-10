Straßensperrung in Haselünne: Imbiss Nasch wird abgerissen

In Richtung Markt ist die Straße in Haselünne gesperrt.

Reinhild Wilmes

Haselünne. In Haselünne kommt es in der Innenstadt Richtung Markt aktuell zu einer Straßensperrung. Hier wird das Gebäude des ehemaligen Imbiss Nasch abgerissen.

Wie die Stadt Haselünne auf Nachfrage mitteilt, musste aus Sicherheitsgründen ein kurzes Stück der Steintorsraße in diesem Bereich gesperrt werden. Schließlich solle durch die Abbrucharbeiten an dem Haus am Markt 1 niemand zu Schaden kommen