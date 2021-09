Eine Person bei Verpuffung in Wohnmobil in Haselünne verletzt

Eine Person wurde bei der Verpuffung verletzt.

Torsten Albrecht

Haselünne. In Haselünne hat es am späten Freitagabend einen Feuerwehreinsatz an der Tankstelle im Stadtteil Eltern gegeben. Eine Person wurde bei einer Verpuffung verletzt.

An der Tankstelle an der B213 in Haselünne-Eltern war am Freitagabend ein Wohnmobil geparkt. Innerhalb des Wohnmobils kam es laut Feuerwehr zu einer Verpuffung durch eine Gaskartusche.Eine Person, die sich zu diesem Zeitpunkt im Wohnmobil b