TMH spielten mit Elan und zeigten starke Präsenz. Foto: Matthias Konen.

HASELÜNNE. Am Freitag- und Samstagabend rockten allerhand Bands in Haselünne für den guten Zweck, denn Jan Gödiker von der Discothek Step-Up und George Gambier vom Rockpalast in Meppen hatten zum Benefizkonzert geladen. Die Erlöse fließen an das St.-Vinzenz-Hospital.

Am Freitag spielten bereits Sofa-Rock, Project-X, Cooby, Civil Courage und Eisenkarl auf der Bühne vor dem Step-Up. Den Auftakt des Samstagsabends übernahmen die Alternative-Rocker von Against Randy. Mit viel Freude am Spiel gewannen die Me