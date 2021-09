Sitzecke am Hudener Weg in Haselünne durch Feuer beschädigt

Die Polizei geht von Brandstiftung aus. (Symbolfoto)

Jens Büttner/dpa

Haselünne. Wohl durch Brandstiftung ist bereits am vergangenen Wochenende eine Sitzecke am Hudener Weg in Haselünne beschädigt worden.

Die Polizei geht laut einer Mitteilung davon aus, dass die Sitzecke am frühen Samstagmorgen in der Zeit von 2.00 Uhr bis 2.35 Uhr in Brand gesetzt wurde. Der Tisch und die beiden Bänke stehen in Haselünne am Hudener Weg, Ecke Lahrer Weg. De