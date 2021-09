Für den guten Zweck werden am Samstag bei der Lackiererei Konowski in Haselünne Autos von Kratzern und Dellen befreit.

Konowski

Haselünne. "Delle weg für den guten Zweck": Am Samstag (11. September) können in Haselünne Autobesitzer Kratzer, Beulen und Dellen an ihren Fahrzeugen entfernen lassen. Die Einnahmen werden an den Kinderschutzbund gespendet.

An dieser bundesweiten Aktion beteiligt sich auch die Autolackiererei Andre Konowski, Auf dem Höwel 10, in Haselünne. Der 47-Jährige Firmeninhaber macht zusammen mit seinem Team bereits zum zweiten Mal bei dieser Aktion mit. Im ve