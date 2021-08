Die Fußgängerbrücke "Distelweide" in Haselünne wird voll gesperrt

Brückensperrung in Haselünne ab Montag.

Wilmes

Haselünne . Die Fuß- und Radwegebrücke an der „Distelweide“ in der Stadt Haselünne ist stark sanierungsbedürftig und wird deshalb ab Montag, 30. August, saniert.

Die Stadt Haselünne kündigt diverse Bauarbeiten an der Fuß- und Radwegebrücke „Distelweide" in der kommenden Woche an. Für die Sanierungsarbeiten, die bis etwa Ende November 2021 geplant sind, wird die Brücke deshalb voll gesperrt. Verlauf