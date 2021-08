Regelmäßig zu Gast ist dieser Uhu bei Familie Wiegelmann in Haselünne.

Hedwig Wiegelmann

Haselünne. Fast täglich hat Hedwig Wiegelmann in Haselünne ungewöhnlichen Besuch. Einer der Haselünner Uhus flattert regelmäßig in ihren Garten. Jetzt gelang der Emsländerin ein putziges Foto.

Die Haselünnerin wohnt in der Nähe der St.-Vincentius-Kirche. Dort kamen bekanntlich auf dem Dach im Frühjahr drei junge Uhus in einer Brutkiste zur Welt. Per Webcam, die Hunderttausende Klicks verzeichnete, konnte man hoch oben auf der Sak