Die Arkaden der Volksbank Haselünne sind bald Geschichte.

Wilmes

Haselünne . Bauarbeiten ab Montag: Das Hauptgebäude der Volksbank an der Hasestraße in Haselünne wird für einen weiteren Neubau abgerissen. Die Volksbank investiert einen siebenstelligen Betrag in das neue Gebäude.

Vor gut zwei Jahren hatte die Volksbank Haselünne bereits das angrenzenden Firmen- und Immobiliencenter in der Hasestraße 8 neu errichtet. Nun kommt der nächste Schritt: Dafür wird der alte Gebäudekomplex an der Hasestraße 5-7 am