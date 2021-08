"Stiller Alarm" in Taxen: Ein Taxifahrer ist in Meppen bewusstlos geschlagen und ausgeraubt worden, dabei wollte er nur einer Frau helfen. Die Polizei warnt vor solchen Maschen.

Jörn Martens

Haselünne . Nachdem ein Taxifahrer in Meppen bewusstlos geschlagen und ausgeraubt worden ist, wächst die Angst vor weiteren Taten. Aber wie können sich Taxifahrer schützen? Beim Taxiunternehmen Töller gibt es nun eine klare Anweisung.

Es war in der Nacht zum Sonntag vor einer Woche, als ein 43-jähriger Taxifahrer kurz nach 2 Uhr in Meppen-Schwefingen unterwegs war. In einer Parkbucht in der Dorfstraße entdeckte er eine Frau. Sie stand an einem abgestellten Kombi.&nb