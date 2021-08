Meppenerin Emma Fitzner lernt ihren Traumberuf in Backmeisterei Haselünne

Auch Cupcakes werden von Emma Fitzner angefertigt.

David Hartmann

Meppen/Haselünne. Ausbildungsplätze im Handwerk sind schwer zu besetzen, einen Azubi im Bereich der Konditorei zu finden scheint quasi unmöglich. Die Meppenerin Emma Fitzner hat sich aber ganz bewusst zu diesem Schritt entschlossen.

Seit Anfang August ist sie offiziell Auszubildende in der Backmeisterei in Haselünne. Zusammen mit Geschäftsführer und Backmeister Christian Gembolis werden Motto-Torten, Cupcakes, Cakepops und andere Süßwaren in der kleinen