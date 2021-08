Kommunalwahl 2021: Diese Kandidaten stehen in Haselünne zur Wahl

Wer sitzt demnächst im Rat der Stadt?: 57 Kandidaten stellen sich in Haselünne zur Wahl 2021.

Symbolfoto: imago images/Oliver Zimmermann

Haselünne . Der Haselünner Stadtrat könnte bereits in diesem Jahr vielfältiger werden. Vier Parteien und zwei Einzelbewerber treten am 12. September 2021 bei der Kommunalwahl an.

Für die kommende Kommunalwahl stellen sich insgesamt 57 Kandidaten zur Wahl, Sitze im Rat gibt es jedoch sehr viel weniger. Zum Rat der Stadt Haselünne gehören der hauptamtliche Bürgermeister Werner Schräer sowie 30 Ratsmitglieder