Für die 16-Jährige Nora Jeftenic aus Haselünne geht mit dem Auslandsjahr in Amerika ein Traum in Erfüllung.

Ina Wemhöner

Haselünne. Für die 16-Jährige Nora Jeftenic aus Haselünne geht mit dem Auslandsjahr an einer High-School ein Traum in Erfüllung. Was sie an den USA so reizt und warum sie gerade in der Pandemie dorthin reist, hat sie uns erzählt.

In diesem Text erfährst Du: Warum Nora sich für die USA entschieden hatWie sie das Auslandsjahr organisiert hatWie teuer so ein Austauschjahr istDie 16-jährige Nora hat ihren erweiterten Realschulabschluss vom Gymnasium gerade in