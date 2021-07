Traurige Nachrichten von den Jung-Uhus in Haselünne

Da waren es noch zwei: Einer der drei jungen Uhus in Haselünne ist tot.

Andreas Schüring

Haselünne. Viele Wochen sah alles so gut aus, dort oben auf dem Dach der St.-Vincentius-Kirche in Haselünne, wo drei Jung-Uhus aufwuchsen. Jetzt gab es einen Rückschlag.

Hunderttausende Klicks auf die Webcam, die hoch oben auf der Sakristei der Kirche in der Nähe der Uhu-Kinderstube installiert ist, zeugt von dem gewaltigen Interesse an der Uhu-Familie. Anders als in den Jahren zuvor, als die