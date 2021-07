Warum wird Haselünner Markt nicht zur Fußgängerzone?

Dier Verkehrssituation in der Haselünner Innenstadt am Markt ist oftmals chaotisch. Fußgänger, Fahrrad- und Autofahrer müssen hier achtsam sein. Eine dauerhafte Fußgängerzone könnte eine Lösung sein, um mehr Ruhe reinzubringen.

Wilmes

Haselünne . Haselünne will Radfahrer und Autofahrer aus dem Innenstadtbereich verbannen. Diese Regelung ist zwar zeitlich begrenzt, aber eine dauerhafte Durchsetzung wäre eigentlich wünschenswert. Ein Kommentar.

Die Haselünner Innenstadt hat viel Flair. Gerade an den warmen Sommerabenden kann man hier am Markt noch schön flanieren und besonders jetzt in der Fahrzeug-freien-Zone die Ruhe genießen. Viele Haselünner halten sich noch im Resta