Jubilarin Maria Duling mit Nichte Bernadette Wessling im Garten des Alten- und Pflegeheimes St. Ursula im Paulusweg in Haselünne.

Gerd Mecklenborg

Haselünne. Im Alten- und Pflegeheim St. Ursula im Paulusweg in Haselünne hat es am Montag „hohen Besuch von der Prominenz“ gegeben. So begrüßte Maria Duling ihre Ehrengäste, mit denen sie ihren 101. Geburtstag feierte.

Gemeint waren Haselünnes Bürgermeister Werner Schräer, stellvertretende Landrätin Margret Berentzen und Pfarrer Johannes Bartke. „Dann lassen wir die Korken mal knallen“, strahlte die Jubilarin. Munter und mit viel Humor genoss sie,