"Sekundenschlaf" sorgt für schweren Unfall in Haselünne

Zu einem frontalen Zusammenstoß zweier Autos kam es am Samstagnachmittag in Haselünne.

Symbolfoto: dpa/Jürgen Mahnke

Haselünne. Bei einem Unfall auf der Lähdener Straße in Haselünne sind am Samstagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Am Sonntag teilte die Polizei weitere Einzelheiten zur Unfallursache mit.

Nach Angaben der Polizei am Sonntag war gegen 16.15 Uhr ein 56-Jähriger mit einem Skoda Fabia in Richtung Haselünne unterwegs. Ersten Erkenntnisse der Beamten zufolge geriet er aufgrund eines "Sekundenschlafes" auf die Gegenfahrbahn und kol