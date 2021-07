Kinder-Impfaktion im Emsland: Wieso können Eltern ihre Kinder derzeit noch nicht für die Impfaktion am Samstag anmelden?

Haselünne . In den Impfzentren im Emsland soll laut Mitteilung des Landkreises am Samstag, 17. Juli, eine Impfaktion für Kinder und Jugendliche stattfinden. Doch viele Eltern können ihre Kinder derzeit gar nicht dafür anmelden.

Am Dienstag gab der Landkreis Emsland in einer Pressemitteilung bekannt, dass es am kommenden Samstag, 17. Juli, in den Impfzentren in Lingen und Papenburg eine Impfaktion für Kinder und Jugendliche geben soll. In einer gesonderte