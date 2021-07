Schwerer Unfall in Haselünne: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

In Haselünne ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 59-Jähriger liegt im Krankenhaus.

Imago Images

Haselünne . Auf der Osterbrocker Straße in Haselünne sind am Dienstagmittag zwei Autos zusammengestoßen. Zwei Beteiligte wurden dabei verletzt, einer davon schwer.

Laut Polizei ist es gegen 11.35 Uhr zu dem Unfall auf der Osterbrocker Straße in Haselünne. Der 23-jährige Fahrer eines Chrysler war in Richtung Klosterholte unterwegs. An der Kreuzung zum Bawinkeler Damm übersah er laut Polizei den von rec