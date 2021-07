Die Kandidaten der Grünen in Haselünne: Tanja Tykfer (von links), Andreas Limbeck, Hanna Clara Wiegmann, Michael Gerich, Mimi van der Kreeke und Nicolas Breer.

Grünen

Haselünne. Mit den Kandidaten bei der Kommunalwahl im September 2021 wollen die Grünen die Bandbreite ihrer Themenschwerpunkte durch persönliches Know-how abdecken.

In den vergangenen Monaten konnten die Grünen in Haselünne nach eigenen Angaben einen deutlichen Mitgliederzuwachs verzeichnen. „Wir sind in Arbeitskreisen und Ortsvereinstreffen organisiert, in denen man sich direkt in die politi