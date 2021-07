Infizierter Schüler an Paulusschule Haselünne: Eine weitere Ansteckung

Archivfoto: Carola Alge

Haselünne . In der vergangenen Woche ist ein Schüler der Paulusschule in Haselünne positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Kind sowie die Mitschüler mussten in Quarantäne gehen. Eine weitere Ansteckung wurde nun bekannt.

Ende der vergangenen Woche ist ein Drittklässler der Paulusgrundschule Haselünne von einem Arzt positiv auf Corona getestet worden. Das bestätigte die Schulleitung auf Anfrage. Das Kind hatte zuvor Zuhause über Kopfschmerzen gekla