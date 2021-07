Fahrradunfall: Zwei Emsländer verletzten sich bei einem Unfall am frühen Sonntagmorgen. Sie waren stark alkoholisiert.

Daniel Naupold/dpa

Haselünne . Mächtig betrunken stürzten am Wochenende zwei Emsländer in Haselünne von einem Fahrrad. Die 25-Jährige verletzte sich so schwer, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Laut Polizei ist es am frühen Sonntagmorgen in der Von-Spies-Straße in Haselünne zu dem Fahrradunfall gekommen. Die 25-jährige Radfahrerin hatte auf ihrem Gepäckträger einen 20-jähriger Mann mitgenommen. Die beiden waren gegen 6.3