Ferienhäuser mit eigener Ladestation am Haselünner See

Die emsländische Familie Boitmann betreibt seit 24 Jahren Ferienhäuser am Haselünner See. Die Emsländer haben die Häuser nun mit Ladestationen für E-Autos und E-Bikes ausgestattet.

Boitmann

Haselünne . Familie Boitmann betreibt seit 24 Jahren Ferienhäuser am Haselünner See. Den Emsländern ist dabei der moderne Komfort besonders wichtig, darum sind die Häuser nun mit Ladestationen für E-Autos und E-Bikes ausgestattet.

Benno Boitmann ist Besitzer zweier Häuser im Ferienwohngebiet am Haselünner See. Für den 49-Jährigen ist E-Mobilität die Zukunft und so wollte er auch seine Ferienhäuser modernisieren und dementsprechend ausstatten. Die Idee dafür