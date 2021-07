Party im Step-Up: Endlich wieder tanzen in der Disko in Haselünne

Charlotte Mimjähner, Maja Dübbelde, Thomas Le, Jule Hengemühle und Lena Schrant (von rechts nach links) konnten erstmal in der Discothek Step-Up in Haselünne wieder zusammen anstoßen.

Bianca Meyering

Haselünne . Eine Vielzahl an feierbegeisterten Gästen stürmten nach der coronabedingten Pause am vergangenen Samstag erstmalig wieder die Discothek Step-Up in Haselünne.

In diesem Artikel erfährst Du: Was für Regeln derzeit in Diskos geltenWie der erste Abend im Step-Up liefWarum zwei Apothekerinnen an dem Abend auch anwesend waren So konnte der Inhaber des Step-Up, Jan Gödiker, seine Freude über