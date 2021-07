Neue Bauplätze und Wohnraum in Haselünne und Umland

Der Traum vom Eigenheim in Haselünne könnte bald in Erfüllung gehen. Weitere Baugrundstücke sind in Planung.

Patrick Pleul/dpa

Haselünne. Der Traum vom Eigenheim kann für viele Bauwillige in Haselünne nun in Erfüllung gehen. Denn es entstehen in den Ortsteilen Lohe und Eltern neue Grundstücke.

Die Nachfrage nach Baugrundstücken in Haselünne ist groß. Die Mitglieder des Bauausschusses kommen einigen Wünschen nun nach und begrüßen die ausgewiesenen Wohnbauflächen in den kleinen Ortschaften. In Haselünne-Eltern soll laut S