Nach dem Altbau-Abriss in Haselünne: Norbert Schlee-Schüler, Marc-André Burgdorf, Martin Gerenkamp sowie Christoph Exeler und Michael Mülder (v.l.) präsentieren die Pläne für die Schulhofgestaltung in Haselünne.

Ina Wemhöner

Haselünne . Der Schulhof am Kreisgymnasium St. Ursula in Haselünne wird sich in nur wenigen Wochen stark verändern. Wir verraten schon jetzt, wie das Areal ab dem Sommer aussehen soll.

Ende Mai konnten die Abrissarbeiten des Altbaus am Kreisgymnasium St. Ursula in Haselünne nach nur wenigen Wochen abgeschlossen werden. Auf dem Schulgelände sind die Bagger und Radlader bereits abgerückt. Eine große freie Flä