Haselünne. Jugendgruppen in Vereinen in Haselünne erhalten einen höheren Zuschuss. Das hat der Ausschuss für Familie und Ehrenamt in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Eine Ehrenamtskarte ist indes vom Tisch.

Bürgermeister Werner Schräer hatte zunächst über die Angebote des aktuellen Haselünner Ferienpasses informiert. „Vieles kann trotz Corona wieder umgesetzt werden“, sagte Schräer zufrieden. Auch bei der Durchführung der Schwimmkurse sei man wieder „sehr gut unterwegs“, und es gebe grünes Licht für die Freibadsaison. Vereine und Verbände könnten wieder stärker aktiv werden, verkündete Haselünnes Bürgermeister.

SPD will noch höheren Sockelbetrag

Ziemlich einig waren sich die Fraktionen darin die Zuschüsse für die Jugendgruppen in den Haselünner Vereinen zu erhöhen. So wird ab dem Jahr 2021 der Sockelbetrag pro Verein um 185 Euro erhöht. Der SPD-Fraktion wäre „eine Erhöhung um 250 Euro allerdings lieber gewesen“, hieß es aus deren Reihen.

Uneinigkeit bei der Ehrenamtskarte

Völlig verschiedene Ansichten gab es allerdings über die Einführung einer Ehrenamtskarte in Haselünne. Die hatte die SPD-Fraktion beantragt. Die Karte böte demnach zunächst speziell für Jugendbetreuer im Sportbereich Vergünstigungen an, die dann zu einem späteren Zeitpunkt auf weitere ehrenamtliche Bereiche ausgedehnt werden könnten. SPD-Politiker aus Haselünne hätten in der Vorbereitung des Antrages zahlreiche Gespräche mit Verantwortlichen, Betreuern und Trainern geführt. Diese hätte ihre Sorge kundgetan, dass nach der Corona-Pandemie die Vereinsarbeit nicht mehr dieselbe sei wie vorher. „Für die ehrenamtlichen Haselünner Betreuer, Trainer und Gruppenleiter stellen wir diesen Antrag. Mit einer Haselünner Ehrenamtskarte möchten wir unser Dankeschön nach außen tragen“, hieß es in der Begründung.

Die CDU-Fraktion lehnte den Antrag ab, und zwar mit dem Argument, „dass es bereits eine emsländische Ehrenkarte gibt, die wir einfach nur mehr bewerben müssen." Aus der Fraktion hieß es: „Wir wollen da keine Zweigleisigkeit schaffen, und sehen somit keinen Bedarf“.

Gerd Mecklenborg

Kompromiss bei Koordinator für Jugendarbeit

In der Aussprache über den Antrag der CDU-Fraktion auf Einstellung einer Fachkraft als Koordinator für die Jugendarbeit in Haselünne, konnten sich die beiden Fraktionen nach längeren Diskussionen auf einen Kompromiss einigen. Nach der Antragsbegründung folgte zunächst die Ablehnung durch die SPD-Fraktion. „Da wir die Begrifflichkeit klarer erörtern sollten“. Die SPD bemängelte zudem, „dass der Koordinator sich primär um die Jugendarbeit in Vereinen, Verbänden und Kirchen kümmern soll. Er oder sie soll für alle Haselünner Jugendlichen da sein“, hieß es. Die vorhandene Jugendarbeit in Haselünne müsse nicht koordiniert, sondern ausgeweitet und auf aktuelle Trends angepasst und erneuert werden.

Neuer Beschlussvorschlag

Als es zur Abstimmung kam, lautete der neu formulierte Beschlussvorschlag: „Seitens der Stadt Haselünne wird eine Stelle für die gezielte Förderung der Jugendarbeit zur Verfügung gestellt“. Dem stimmten die Ausschussmitglieder fraktionsübergreifend zu.

Anzeige Anzeige

Zum Abschluss der Ausschusssitzung wurde einer vorgestellten Änderung über die Entschädigung der Ratsmitglieder, der nicht dem Rat zugehörenden Ausschussmitglieder sowie der Ehrenbeamten und ehrenamtlich tätigen Personen in der Stadt Haselünne zugestimmt. Für die Stadt entsteht dadurch ein Mehraufwand für die Aufwandsentschädigung der Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr in Höhe von 2220 Euro.