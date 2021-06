Neuer Termin für Gottesdienst für alle Liebenden in Haselünne

Blick auf die Startseite der Aktion "Liebe gewinnt" und den Altarraum der katholischen Kirche St. Vincentius in Haselünne.

Daniel Gonzalez-Tepper

Haselünne. Im Mai musste der Gottesdienst für alle Liebende in der katholischen Kirche in Haselünne wegen Corona abgesagt werden. Nun gibt es einen neuen Termin.

Der Gottesdienst unter dem Motto "#liebegewinnt", der eine Reaktion auf die Weigerung des Vatikans zur Segnung von homosexuellen Paaren sein soll, findet nun am Freitag, 2. Juli, um 19 Uhr in der St. Vincentius-Kirche in Haselünne statt. Da