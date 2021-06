Der Angelsportverein Haselünne zeigt FDP-​Agrarsprecher Gero Hocker sowie dem Bundestagsabgeordneten der FDP-Fraktion Jens Beeck die Renaturierungsmaßnahmen an der Lotter Beeke und Rentmeister Laake.

Ina Wemhöner

Haselünne . Wie wichtig die Arbeit der Umweltschützer des Angelsportvereins Haselünne ist, zeigt das heutige Bild der Lotter Beeke. Vor einem Jahr kam es hier zum großen Fischsterben. Mittlerweile hat sich der Fluss erholt.

Es waren traurige Szenen, die sich vor einem Jahr an dem kleinen Fluss Lotter Beeke bei Haselünne abspielten. Hier kam es Anfang August bereits zum zweiten Mal in nur wenigen Jahren zum großen Fischsterben. Das Gewässer hatte an der Ei