Dr. Adelheid Witschen eröffnet in Haselünne eine Hausarztpraxis

Vom MVZ in Dalum nach Haselünne: Dr. Adelheid Witschen wird im Oktober in Haselünne eine eigene Hausarztpraxis eröffnen.

Adelheid Schmitz/noz Archiv

Haselünne. Im Oktober 2021 eröffnet in Haselünne der dritte Senioren-Wohnpark des DRK-Kreisverbands Emsland. Dr. Adelheid Witschen wird dort eine Hausarztpraxis betreiben.

Dr. Adelheid Witschen ist seit fünf Jahren im MVZ in Geeste-Dalum tätig. Doch nun zieht es die in Haselünne geborene und lebende 53-Jährige zurück in ihre Heimatstadt. Vom Investor des Wohnparks, Helmut Holthaus, sei sie vor einiger Ze