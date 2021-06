Grüne kandidieren in allen Wahlkreisen im Emsland für den Kreistag

Die Kreistagskandidaten von Bündnis90/DIE GRÜNEN im Emsland.

Haselünne. Die Partei Bündnis90/DIE GRÜNEN tritt im Emsland mit insgesamt 34 Kandidaten in den zehn Wahlbereichen des Landkreises Emsland bei der Kreistagswahl am 12. September an.

Die Kreismitgliederversammlung fand mit 50 Mitgliedern im Westerholt´schen Burgmannshof in Haselünne statt. „Wir bieten bei diesen Wahlen den Emsländern von Papenburg bis Salzbergen mit unseren Kandidaten den Wandel zu mehr Vielfalt, Aufges